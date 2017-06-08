Сутки в зоне АТО: более 70 обстрелов, Град боевиков по Чермалыку

В районе сел Крымское и Новотошковское в Луганской области противник, применяя артиллерию, тщетно пытался занять новые рубежи: ВСУ отразили все атаки

C 06:00 утра 7 июня до 06:00 сегодняшнего дня боевики оккупационных войск 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО, причем почти три десятка раз было использовано запрещенное минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает утренняя фронтовая сводка штаба АТО.

На приморском направлении опять зафиксировано наибольшее число нарушений боевиками режима тишины - 28 эпизодов. К вечеру оккупанты обстреляли позиции сил АТО в районе Чермалыка из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник вел огонь из крупных 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку от Павлополя, Водяного и Марьинки.

Значительно активизировались оккупанты на этом направлении уже под вечер. Трижды били по опорникам сил АТО в районе Красногоровки из минометов 82 мм. Из таких же минометов, а также орудий БМП, обстреляли укрепления военных у Старогнатовки, а с наступлением темноты применили гранатометы и стрелковое оружие различных калибров в районе Широкино, Водяного, Гнутово, Талаковки, Березовой, Павлополя и Марьинки.

Чермалык на карте региона:





Донецкое направление. На этом участке фронта незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Неизменно горячей точкой на этом направлении остаются южное и восточное предместье Авдеевки: там боевики вчера, особенно вечером, осуществляли плотные обстрелы позиций сил АТО из минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также из минометов оккупанты били в районе Троицкого. Кроме того, противник применял 82-мм минометы вблизи Зайцево, Луганского и Невельского. Там же вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, время от времени - из орудий БМП.

На луганском направлении вчера была наиболее напряженная ситуация, однако до заката она относительно стабилизировалась. Здесь за сутки зафиксированы 22 факта применения противником оружия против подразделений сил АТО. Наиболее интенсивно НВФ вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новтошковского. Под минометные обстрелы также попали военные, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехово. Используя вооружение меньшей мощности, оккупанты прибегали к провокациям в районе станции Донец, Станицы Луганской и Новозвановки.

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Вчера сообщалось, что боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий с начала 7 июня двое военнослужащих погибли, 11 получили ранения.

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