По словам главы облгосадминистрации Павла Жебривского, в результате обстрела боевиками поврежден магистральный газопровод Макеевка-Авдеевка

Сегодня в Авдеевке восстановили центральное водоснабжение. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Авдеевка с водой, но частично - без газа. Только восстановили водоснабжение в Авдеевке и дали людям воду, как поступило сообщение о повреждении магистрального газопровода Макеевка-Авдеевка", - отметил Жебривский.

По его словам, для установления места повреждения выехала бригада из трех человек. По завершению осмотра можно будет проводить восстановительные работы.

"Пока решили временно отключить от газоснабжения семь прилегающих поселков - около 3 тысяч абонентов. По состоянию на 09:00 на Авдеевку газ подается частично. Без газа остаются жители частного сектора так называемой Старой Авдеевки и окрестности", - сказал Жебривский.

Он уточнил, что Авдеевский коксохим в производстве природный газ не использует, так что на производственный процесс предприятия отсутствие газа в городе не влияет.

8 июня сообщалось, что утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода

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