При попытке захвата Желобка ВСУ уничтожили несколько боевиков

В Кадиевке оккупанты развернули мобильные операционные и подогнали транспорт для вывоза тел террористов, отметили в Нацполиции Луганской области

При попытке захватить опорные пункты сил АТО около села Желобок в Луганской области были уничтожены несколько боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает руководитель главы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

"Очевидцы сообщают о том, что в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов, - ред.) развернуты мобильные операционные, длинномеры для вывоза тел, и наблюдалось интенсивное движение машин скорой помощи". - отметила она.



7 июня 2017 года сообщалось, что на протяжении дня боевики безрезультатно пытались захватить опорные пункты сил АТО около села Желобок в Луганской области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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