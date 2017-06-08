Боевики берут деньги за отсутствие оружия возле жилых домов - ГУР

Террористы продолжают использовать населенные пункты как прикрытие для провокационных обстрелов позиций ВСУ, отмечают в разведке

Боевики гибридной армии РФ берут деньги с мирных жителей оккупированных территорий за неразмещение вооружений вблизи жилых домов для провокационных обстрелов позиций ВСУ. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны.



По данным ГУР, террористы с целью прикрытия провокационных обстрелов все чаще применяют тактику, когда две и более крупнокалиберные огневые единицы, въехав в населенный пункт вблизи линии разграничения, наносят огневой удар по позициям сил АТО и отходят на безопасное расстояние, подвергая опасности мирных жителей.



При этом в так называемых престижных районах кремлевские наемники наладили своеобразный "бизнес": они берут "дань" с жителей за неразмещение огневых позиций на территории жилых массивов.

Читайте также: При обстреле боевиками Верхнеторецкого ранен мирный житель



Информация о потерях среди членов террористических организаций ДНР/ЛНР во время боевых действий в Сирии существенно повлияла на ухудшение морально-психологического состояния их подельников, оставшихся в Донбассе. Как отмечают в разведке, среди наемников, специально прибывших в ОРДЛО с целью получения "боевого опыта" для дальнейшего участия в сирийском конфликте, стало больше желающих "досрочно уволиться".

6 июня 2017 года разведка сообщала, что члены подконтрольных Кремлю бандформирований в темное время суток грабят квартиры гражданских, забирая материальные ценности и продукты питания.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.