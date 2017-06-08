В результате обстрела трое пограничников получили контузии

По комендатуре "Сартана" возле Павлополя боевики выпустили более 40 снарядов

Трое пограничников получили контузии возле Павлополя в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

"И снова обстрел. Из артиллерийского оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли позиции пограничников у Павлополя. Всего с 18.30 до 19.00 по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов. Повреждены здания и частично техника. Личный состав в норме. Трое бойцов получили легкую контузию", - написал он.

Напомним, сегодня вечером боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии поселок Сартана под Мариуполем Донецкой области. Разрушено здание аграрного предприятия, повреждено 8 гражданских автомобилей, сельскохозяйственная техника, газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.

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