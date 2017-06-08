Война в Донбассе: в Донецкой области ввели ряд ограничений

Ограничения для населения касаются ношения оружия и перемещения, в том числе на автомобилях

На фоне роста угрозы экономической и энергетической безопасности Украины в связи с действиями террористов Донецкая военно-гражданская администрация вводит ряд ограничений на территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ВГА.

"...констатируя эскалацию агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины, в связи с обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции, повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп...введены меры безопасности, а именно временные ограничения на территории области", - сообщает пресс-служба администрации области решение первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ, принятого согласно закону о борьбе с терроризмом.

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Введенные меры безопасности предусматривают запрет на перемещение зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия, а также устройств для отстрела резиновых или металлических патронов несмертельного действия; ограничение движения транспортных средств на незарегистрированных автомобильных дорогах и которые проходят вне КПП (кроме селькохозяйственной техники); усиление работы патрульной службы; ограничение передвижения лиц без документов с 22:00 до 05:00.

Также запрещается находиться в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов и пр., уязвимых в террористическом отношении; проводить экскурсии вне установленных законодательством мест; использовать радиостанции в автомобилях (кроме зарегистрированных в специальном порядке); осуществлять полеты беспилотников, легкомоторных летальных аппаратов ВСУ.

Согласно введенным ограничениям, запрещается также кино- и видеосъемка, фотографирование военнослужащих, техники и мест дислокации подразделений.

В ведомстве отмечают, что введенные ограничения - временные.

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