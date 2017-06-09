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Гибридные войска РФ обстреляли Каменку: ранен подросток

09.06.2017 02:01
15-летний местный житель получил осколочные ранения обеих ног и грудной клетки
Гибридные войска РФ обстреляли Каменку: ранен подросток
Фото: ЕРА

Боевики обстреляли из артиллерии село Каменка Ясиноватского района. 15-летний местный житель получил осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Артобстрел начался около 21.10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками", - говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровска.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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