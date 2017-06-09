Сутки в зоне АТО: погиб военный, 14 бойцов ранены и травмированы
За минувшие сутки, 8 июня 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погиб военный, 14 бойцов сил АТО получили ранения и травмы. Такую информацию озвучил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский воин погиб, шесть военнослужащих ВСУ и восемь сотрудников Госпогранслужбы получили ранения и травмы", - сказал полковник.
За сутки по состоянию на 06:00 утра 9 июня боевики 45 раз обстреливали позиции сил АТО; погиб военный, шестеро бойцов ранены.
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