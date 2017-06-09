ОБСЕ заявила об эскалации у Бахмутской трассы и технике боевиков

По данным ОБСЕ, террористы переместили 50 транспортных средств, включая и бронетранспортеры

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники из оккупированного Луганска в направлении Желобка, где несколько дней назад террористы попытались атаковать позиции ВСУ. Об этом заявил на брифинге сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Наши наблюдатели в среду зафиксировали колонну из 50 транспортных средств, в том числе 10 бронетранспортеров, которые двигались на северо-запад от Луганска по дороге П-66 в направлении населенного пункта Желобок", - отметил Хуг.

По его словам, в районе Желобка 5 и 6 июня была зафиксирована серьезная эскалация на автодороге П-66.

"Такого уровня насилия мы не фиксировали с марта. Менее, чем за час во вторник наблюдатели в Сентяновке (бывшее Фрунзе, - ред.) зафиксировали приблизительно 480 взрывов от артиллерийского огня и 1700 очередей от крупнокалиберных пулеметов", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что боевики ЛНР отказываются предоставить наблюдателям полный доступ к дороге П-66.

7 июня сообщалось, что попытка захватить позиции сил АТО под Желобком провалилась.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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