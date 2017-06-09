ГПУ расследует нарушение Россией законов и обычаев войны

Приоритетом в расследовании является фиксирование фактов вооруженной агрессии РФ, в первую очередь - обстрелов населенных пунктов

Генпрокуратура осуществляет расследование в производстве по фактам нарушения Вооруженными Силами Российской Федерации, а также подконтрольными им представителями террористических организаций ДНР и ЛНР законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Там уточнили, что приоритетом в расследовании является фиксирование фактов вооруженной агрессии РФ, в первую очередь - обстрелов населенных пунктов, пунктов пропуска (блокпостов) и других объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно сообщению пресс-службы, следственно-оперативная группа 26 раз выезжала в места артиллерийских обстрелов объектов инфраструктуры. Составлены соответствующие протоколы осмотра мест происшествия, изъяты фрагменты боеприпасов.

В частности, осуществлен выезд на обстрел 13 мая в Авдеевке, в результате которого погибли четыре мирных жителя и один получил ранения. Также группа выезжала на обстрелы из тяжелого вооружения жилых домов, двух школ и больницы, которые имели место 25 и 28 мая в Красногоровке Донецкой области.

В ГПУ отметили, что назначено 26 экспертиз (судебно-медицинские, взрывотехнические, комплексную судебно-военную, взрывотехническую), получены подробные данные об обстрелах (вид оружия, направление обстрела, фото, видеоматериалы), проведены другие следственные действия.

Напомним, 1 июня гражданин Украины был приговорен Славянским горрайонным судом к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации ДНР, содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 и ч. 1 ст. 438 УК).

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