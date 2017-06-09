В Черкасской области перекрыли поставки боеприпасов из зоны АТО

У одного из подозреваемых во время обыска правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению опия

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности и Нацполиции перекрыли каналы поставки боеприпасов из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Трое жителей Черкасской области скупали боеприпасы у лиц, посещавших восточные регионы страны. Затем злоумышленники перепродавали товар всем заинтересованным, в том числе представителям криминальных кругов региона", - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых сотрудники спецслужбы изъяли шесть гарант (Ф-1 и РГД-5) с запалами, 1,5 кг пороха и около 250 патронов к автомату Калашникова.

Оперативники спецслужбы обнаружили по месту жительства одного из злоумышленников нарколабораторию по изготовлению ацетилированного опия. Правоохранители изъяли три килограмма маковой соломки, более восьми литров прекурсоров и другие наркотические вещества.

По факту были возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 307 (незаконное производство наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В Бахмуте задержали группировку, которая терроризировала жителей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.