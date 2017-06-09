Боевики снова используют дезинформацию для дискредитации ВСУ

В СЦКК сообщают, что после информационного вброса со стороны террористов и СМИ РФ могут последовать реальные обстрелы жилых кварталов Авдеевки

СМИ России и террористических группировок ДНР и ЛНР распространили информацию о якобы готовящейся ВСУ "кровавой провокации" в районе Авдеевки в период с 8 по 12 июня. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

В фейковых новостях террористов сообщается, что в Авдеевку прибыли съемочные группы украинских и иностранных телеканалов для фиксации разрушений города. Как пишут СМИ РФ, ДНР и ЛНР, обстрел будут вести ВСУ. Также подконтрольные Кремлю боевики заявляют в псевдо-СМИ, что целью украинские военных будет провокация террористов на ответный огонь.

Украинская сторона СЦКК напоминает, что подобные информационные кампании проводились террористами неоднократно. Также сообщается, что авторы подобных фейков пытаются убедить свою целевую аудиторию, что украинские и иностранные СМИ работают в зоне АТО по расписанию для создания "постановочной картинки" разрушения жилых кварталом и гибели местных жителей.

Отмечается, что за такими информационными кампаниями, как правило, следуют реальные обстрелы со стороны боевиков, которые обеспечили себе "алиби".

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