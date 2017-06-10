В зоне АТО в прошлые сутки ранен один военный - штаб

Больше всего обстрелов со стороны гибридной армии РФ зафиксировали на приморском направлении

В прошлые сутки один украинский военный получил ранения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Гибридная армия РФ 71 раз открывала огонь по позициям ВСУ.



На приморском направлении боевики 42 раза нарушили режим тишины. Велся огонь из запрещенных минометов калибром 120 мм, зенитной установки и вооружения БМП.



На донецком направлении было 17 обстрелов. Большая часть из них была в пригороде Авдеевки, где террористы применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.



На луганском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ около Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. Террористы стреляли из 82-мм минометов.

Вчера около полуночи во время обстрела позиций сил АТО под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки. Ранены двое - мужчина и женщина.

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