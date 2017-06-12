Три города в зоне АТО нуждаются в подвозе воды - спасатели

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения есть необходимость подвоза воды в Волновахе, Марьинке и Красногоровке, отмечают в ГСЧС

Расположенные на линии разграничения зоны АТО Волноваха, Марьинка и Красногоровка в связи с отсутствием централизованного водоснабжения нуждаются в подвозе воды. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



В ГСЧС отмечают, что из-за отсутствия электроснабжения насосной станции Южнодонбасского водопровода по состоянию на 07:00 12 июня в Покровском, Волновахском, Добропольском, Марьинском районах и на территории Селидовского горсовета вода подается почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс кубометров.



"В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов - Волновахи, Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.



По данным спасателей, при почасовой подаче воды ее хватит на двое суток.



Сейчас решается вопрос восстановления электроснабжения насосной станции при условии безопасности работников.



В пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области сообщили, что в течение 10-11 июня спасатели подвозили воду жителям Красногоровки, Доброполья и Волновахи. Всего было роздано 4400 литров питьевой воды и 56 350 литров технической воды, утверждают в службе.





Фото: donetsk.dsns.gov.ua

В то же время на странице облуправления ГСЧС в Facebook пользователи соцсети жалуются, что в Селидово и прилегающих населенных пунктах отсутствуют как обещанная почасовая подача, так и подвоз воды.





Скриншот страницы ГУ ГСЧС в Донецкой области в Facebook

10 июня 2017 года в результате обстрела боевиков насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, обеспечивающая водой три фильтровальные станции в свободной части Донецкой области, была вновь обесточена. Без централизованного водоснабжения остались жители пяти районов.



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