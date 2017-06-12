Под Харьковом задержали сотрудника медиа-ресурсов боевиков

В ходе проверки при составлении протокола силовики установили, что задержанный подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали сотрудника медиа-ресурсов боевиков в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

В рамках проведения пограничной операции "Граница-2017" был задержан гражданин Украины 1983 года рождения при попытке пересечения государственной границы в направлении российского населенного пункта Красный Хутор.

В ходе проверки при составлении админпротокола правоохранители установили, что задержанный подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

"Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина признался, что осуществлял съемки боевых действий в районе донецкого аэропорта и в Краматорске (Донецкая область) в течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения Сомали с позывным Гиви, и готовил материалы для радио- и интернет-ресурсов.

Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Боевики за минувшие сутки, 11 июня, 67 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в Донбассе, неоднократно применяя артиллерию, которая, согласно минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения. В результате боевых действий двое военных погибли, еще четверо получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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