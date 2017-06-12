Сегодня в Донбассе погиб военный - штаб АТО

Утром в штабе АТО сообщили о двух погибших за вчерашний день военнослужащих; днем в Минобороны рассказали, что еще один боец погиб уже 12 июня

Сегодня, 12 июня, на востоке страны в зоне боевых действий погиб военнослужащий, четверо бойцов получили ранения. Об этом на брифинге рапортовал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Я могу сказать, что уже сегодня мы также имеем потери: один парень погиб и четверо уже получили ранения, есть и потери в технике", - сказал полковник.

По данным разведки, за прошлую неделю силы АТО ликвидировали 22 оккупантов и их подельников, ранив более 60 боевиков.

По состоянию на полночь 12 июня (нажмите, чтобы увеличить):





По состоянию на 06:00 утра сегодняшнего для за сутки в Донбассе зафиксировано 67 раз обстрелов со стороны боевиков, вследствие чего двое военных погибли, четверо получили ранения и боевые травмы.

Пресс-служба 93-й бригады, которая занимает рубежи в Луганской области, сообщила, что 10 июня в районе села Крымское погиб 29-летний стрелок-помощник гранатометчика солдат Илья Кириченко из Желтых Вод Днепропетровской области, в мирной жизни - физик с высшим образованием.

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