Житель Лисичанска и житель Константиновки собирали и передавали боевикам сведения о количестве, вооружении и перемещении подразделений ВСУ

Суд арестовал двух подозреваемых в информировании боевиков террористической организации ЛНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Сейчас приспешникам террористов сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в нем.

Согласно информации правоохранителей, житель Лисичанска Луганской области и житель Константиновки Донецкой области в течение 2017 года собирали и передавали боевикам ЛНР сведения о количестве, вооружении, перемещении и расположении подразделений Вооруженных Сил на территории Северодонецка, Лисичанска и Константиновки.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса создание террористической группы или террористической организации.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы задержали сотрудника медиа-ресурсов боевиков в Харьковской области.

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