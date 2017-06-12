ОБСЕ сообщила о танках и новых позициях боевиков в Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал грузовики и позиции террористов недалеко от оккупированного села Сосновское

В оккупированном Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в районе села Сосновское. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"СММ зафиксировала БТР-80 возле пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска - ред.), двигавшийся на юг по автодороге М04. БПЛА ОБСЕ среднего радиуса действия обнаружил неподалеку села Сосновское (78 км к югу от Донецка, - ред.) грузовик военного типа, укомплектованный зенитной установкой (ЗУ-23), а также недавно занятые позиции - траншеи, блиндажи, палатки и огневые позиции - и места огневого поражения. По всей вероятности, образовавшиеся недавно от огня из 122-мм и 152-мм артиллерии", - отметили в пресс-службе.

Находясь примерно в 3 км к северо-востоку от села Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя) ОБСЕ видела свежие следы от трех транспортных средств на шасси МТ-ЛБ.

"При этом было отмечено, что следы сворачивали с грунтовой дороги на главную дорогу и вели в восточном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Наблюдатели также видели свежие следы от транспортного средства на шасси танка (Т-72) боевиков вдоль главной дороги, которые вели на запад.

7 июня сообщалось, что беспилотный летательный аппарат среднего радиуса действия ОБСЕ в оккупированном селе Луково зафиксировал грузовики военного типа пророссийских наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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