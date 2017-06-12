В Донбассе погиб военный, ранены четверо бойцов АТО - штаб
В течение дня в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
С начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов.
Боевики обстреливают не только оборонительные ВСУ, но и прифронтовые населенные пункты.
Приморское направление. Именно на этом участке фронта в начале суток террористы совершили обстрелы из 152-мм артиллерии участков территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка.
В поселке Графское снаряд взорвался на дороге вблизи здания по улице Молодежная.
Также в результате вражеского обстрела повреждены общежитие, где жили студенты Лесного колледжа. В населенном пункте Ольгинка по улице Центральной повреждено более десяти жилых домов - осколками секущиеся стены, побиты окна, повреждены кровли. В результате обстрела выведена из строя электрическую подстанцию: более сотни частных домовладений остались без света. Никто из местных жителей не пострадал.
На том же направлении боевики в течение дня из минометов калибра 82 мм вели огонь по позициям сил АТО вблизи Марьинки и Чермалык. Из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра боевиик неоднократно обстреливали ВСУ в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Павлополь.
Донецкое направление. Террористы после полуночи совершили обстрел из минометов и гранатометов украинских опорных пунктов в районе Луганского, что на Светлодарсой дуге, на этом участке линии соприкосновения установилось некоторое затишье.
Луганское направление. Боевики около десяти раз прибегали к вооруженным провокациям против подразделений сил АТО. В первой половине дня по позициям ВСУ в районе Троицкого пророссийские наемники открывали огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.
У Новоалександровки боевики дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского оккупанты били в сторону позиций ВСУ из БМП. По оборонным укреплениям сил АТО в районе Желтого, Лобачево и Малинового боевики открывали огонь из пехотного вооружения.
В оккупированном Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в районе села Сосновское.
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