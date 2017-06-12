Боевики из танка обстреливают Авдеевку

Информации о пострадавших пока нет, отметил спикер штаба АТО

Боевики сегодня вечером обстреливают Авдеевку из танков. Об этом сообщил спикер штаба АТО Антон Миронвович в Facebook.

"У Авдеевки отработал танк недоросов. Мощно. Взрывы слышно просто в Новой Авдеевке. Последствия выяснить невозможно. Обстрел продолжается", - сказал Миронович.

В течение дня в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

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