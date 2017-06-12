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Боевики из танка обстреливают Авдеевку

12.06.2017 22:31
Информации о пострадавших пока нет, отметил спикер штаба АТО
Боевики из танка обстреливают Авдеевку
Фото: скриншот видео

Боевики сегодня вечером обстреливают Авдеевку из танков. Об этом сообщил спикер штаба АТО Антон Миронвович в Facebook.

"У Авдеевки отработал танк недоросов. Мощно. Взрывы слышно просто в Новой Авдеевке. Последствия выяснить невозможно. Обстрел продолжается", - сказал Миронович.

В течение дня в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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