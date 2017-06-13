На оккупированной части Донбасса обстреляли беспилотник ОБСЕ
11 июня наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ слышали выстрелы и очереди около своего беспилотного летательного мини-аппарата. Об этом говорится в отчете миссии СММ.
Наблюдатели были в четырех километрах от подконтрольного боевикам поселка Минеральное. Когда беспилотник пролетал около 900 м севернее позиции патруля СММ, наблюдатели услышали четыре-пять выстрелов из пушки БМП‑2 и очереди из зенитной установки ЗУ‑23.
Патруль развернул беспилотник, но слышал многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия.
По оценке наблюдателей, огонь был направлен непосредственно на БПЛА.
Отмечается, что полет беспилотника согласовали с СЦКК.
Ранее с помощью беспилотника миссия ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в районе села Сосновское.
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