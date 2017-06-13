Боевики не пустили ОБСЕ в оккупированную Ясиноватую

Пророссийские наемники заставили патруль миссии ждать около двух часов на блокпосту

Боевики не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в оккупированную Ясиноватую. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"На блокпосте, расположенном на трассе H20 на окраине села Яковлевка (10 км к северу от Донецка, - ред.) пророссийский наемник преградил патрулю миссии путь в Ясиноватую. Перед тем как снова подъехать к блокпосту, патруль СММ ожидал около двух часов в 3 км к юго-востоку от него", - отметили в пресс-службе.

Террорист не пропустил наблюдателей, объясняя это тем, что в районе поблизости не прекращается стрельба и обстрелы.

Наблюдатели не слышали и не видели никаких признаков обстрелов или стрельбы поблизости и уведомили об этом Совместный центр по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе.

Также патруль ОБСЕ боевики остановили на блокпосте в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, где пятеро террористов заявили, что наблюдателям не разрешено следовать дальше без разрешения от их "командира", который отсутствовал.

31 мая сообщалось, что на блокпосте на западной окраине оккупированного Дебальцево (58 км к северу от Донецка, - ред.) боевики задержали патруль ОБСЕ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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