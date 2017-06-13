USD:  25.87  26.17   EUR:  28.82  29.39  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Боевики ночью обстреляли жилые дома Ольгинки - штаб

13.06.2017 10:40
Пострадавших в результате обстрела пророссийскими наемниками нет
Боевики ночью обстреляли жилые дома Ольгинки - штаб
Фото: dn.npu.gov.ua

Боевики сегодня ночью обстреляли жилой сектор села Ольгинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате взрывов крупнокалиберных боеприпасов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла", - отмечается в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела боевиками нет.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе.

Ольгинка на карте региона:


Информация о других последствиях уточняется.

12 июня сообщалось, что террористы обстреляли поселки Ольгинка и Графское Волновахского района и поселок Жованка (часть Зайцево) Бахмутского района Донецкой области.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 