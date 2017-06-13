Боевики ночью обстреляли жилые дома Ольгинки - штаб

Пострадавших в результате обстрела пророссийскими наемниками нет

Боевики сегодня ночью обстреляли жилой сектор села Ольгинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате взрывов крупнокалиберных боеприпасов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла", - отмечается в сообщении.

Пострадавших в результате обстрела боевиками нет.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе.

Ольгинка на карте региона:





Информация о других последствиях уточняется.

12 июня сообщалось, что террористы обстреляли поселки Ольгинка и Графское Волновахского района и поселок Жованка (часть Зайцево) Бахмутского района Донецкой области.

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