Боевики ночью обстреляли жилые дома Ольгинки - штаб
Боевики сегодня ночью обстреляли жилой сектор села Ольгинка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В результате взрывов крупнокалиберных боеприпасов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла", - отмечается в сообщении.
Пострадавших в результате обстрела боевиками нет.
На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе.
Ольгинка на карте региона:
Информация о других последствиях уточняется.
12 июня сообщалось, что террористы обстреляли поселки Ольгинка и Графское Волновахского района и поселок Жованка (часть Зайцево) Бахмутского района Донецкой области.
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