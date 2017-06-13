В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию
Начинается строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся зависимости от капризов российско-террористических бандформирований", - подчеркнул он.
По его словам, стоимость строительства газопровода составит 59 млн грн.
8 июня 2017 года сообщалось, что в результате обстрела боевиками поврежден магистральный газопровод Макеевка-Авдеевка.
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