В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

Под Донецком начали экстренное строительство новой ветки газопровода для нужд градообразующего Авдеевского коксохима - стоимостью около 60 млн гривень

Начинается строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся зависимости от капризов российско-террористических бандформирований", - подчеркнул он.

По его словам, стоимость строительства газопровода составит 59 млн грн.

8 июня 2017 года сообщалось, что в результате обстрела боевиками поврежден магистральный газопровод Макеевка-Авдеевка.

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