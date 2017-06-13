USD:  25.84  26.13   EUR:  28.77  29.36  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

13.06.2017 13:11
Под Донецком начали экстренное строительство новой ветки газопровода для нужд градообразующего Авдеевского коксохима - стоимостью около 60 млн гривень
В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию
Фото: utg.ua

Начинается строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся зависимости от капризов российско-террористических бандформирований", - подчеркнул он.

По его словам, стоимость строительства газопровода составит 59 млн грн.  

8 июня 2017 года сообщалось, что в результате обстрела боевиками поврежден магистральный газопровод Макеевка-Авдеевка.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финан

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 