ООН пытается узнать о судьбе пропавшего в Донецке блогера

В квартире пропавшего донецкого блогера пророссийские наемники провели обыск

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском донецкого блогера Станислава Васина, который оказался заложником боевиков в оккупированном Донецке. Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает Радио Свобода.

"Мы пытаемся понять точно, что с ним происходит. То есть мы до сих пор пытаемся получить доступ туда, чтобы понять, где он находится, и что с ним ", - отметила Фрейзер.

По ее словам, что как в других делах, "когда вооруженные группировки задерживают людей, за это ответственны те, кто контролирует эту территорию".

По информации LIGA.net, Васин перестал выходить на связь несколько дней.

"В Донецке проживает его мама, но она пока не дает никаких комментариев. Возможно, в целях безопасности, может ее запугали", - отметил сегодня LIGA.net источник в оккупированном городе.

По его словам, в квартире блогера боевики провели обыск.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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