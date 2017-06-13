Террористы собирают подписи "на выборы" под видом гумпомощи

Главари НВФ запретили на неопределенный срок увольнять военнослужащих из числа граждан России, воюющих в составе подразделений боевиков в Донбассе

Главари террористических организаций ДНР/ЛНР начали сбор подписей местных жителей для участия в выборах под видом регистрации на получение гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, руководство террористических организаций, опасаясь непредсказуемого развития ситуации, отменило проведение масштабных торжественных мероприятий, проведение которых планировалось на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, 12 июня по случаю дня России.

"Так называемыми местными властями для оправдания хищения средств, предварительно выделенных на проведение торжества, был организован сбор подписей населения для участия в предстоящих выборах под видом массовой регистрации на получение гуманитарной помощи", - сообщает разведка Минобороны.

Также в ГУР отметили, что главари незаконных вооруженных формирований запретили на неопределенный срок увольнять военнослужащих из числа граждан России, воюющих в составе подразделений боевиков в Донбассе.

"В отношении лиц, которые подали рапорты на досрочное освобождение и отказываются участвовать в боевых действиях, предполагается открытие уголовных дел и содержания под стражей на срок от двух месяцев и более (на период проведения расследования)", - сообщает разведка.

В ГУР добавили, что российское оккупационное командование существенно снизило требования по отбору кандидатов на военную службу по состоянию здоровья, в том числе при обнаружении у них заболеваний, связанных с психическими расстройствами (склонность к суициду, признаки шизофрении и т.д.).

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За прошедшие сутки боевики гибридной армии РФ 57 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил вдоль всей линии фронта. Один военнослужащий ВСУ погиб, еще пятеро получили ранения и боевые травмы.

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