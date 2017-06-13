На ЧАЭС произошло задымление в одном из помещений блока №3
13.06.2017 22:19
Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений
В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции сегодня днем произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Задымление было быстро ликвидировано.
Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений.
Причины возникновения задымления не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды.
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