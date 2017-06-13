На ЧАЭС произошло задымление в одном из помещений блока №3

Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений

В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции сегодня днем произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Задымление было быстро ликвидировано.

Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений.

Причины возникновения задымления не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды.

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