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На ЧАЭС произошло задымление в одном из помещений блока №3

13.06.2017 22:19
Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений
На ЧАЭС произошло задымление в одном из помещений блока №3

В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции сегодня днем произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Задымление было быстро ликвидировано.

Радиационная обстановка в помещениях блока №3 и на площадке ЧАЭС остается без изменений.

Причины возникновения задымления не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС высадили деревья, поглощающие радионуклиды.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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