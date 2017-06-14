Число жертв среди мирных жителей в АТО увеличилось на 110% - Хуг

С начала года в АТО погибли 45 мирных жителей, еще 216 - ранены

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в Донбассе с начала года погибли 45 мирных жителей, что на 110% превышает количество жертв за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Deutsche Welle.

Еще 216 человек за этот же период были ранены.

Хуг сообщил, что гражданское население гибнет из-за обстрелов на линии разграничения, которые не прекращаются по причине невыполнения минских соглашений.

13 июня начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины Александр Лабунець сообщил, что с начала войны России против Украины при выполнении долга погибли 38 военных медиков, более 200 получили ранения.

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