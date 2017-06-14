Боевики обстреливают ВСУ из артиллерии: один погиб, семь ранены

Пророссийские наемники 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе за прошедшие сутки

За минувшие сутки один украинский военный погиб, семь бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вчера было зафиксировано 52 факта нарушения боевиками режима прекращения огня, из них пять раз боевики применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы. Артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Приморское направление. На этом участке фронта вчера зафиксировано 22 вооруженных провокаций со стороны боевиков. Ночью оккупанты раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего было вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ВСУ в районе Чермалык, а из 82-мм минометов вблизи Водяного. Также по позициям сил АТО в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

Донецкое направление. К вечеру на этой части фронта боевики использовали только пехотное вооружение, из которого обстреляли силы АТО в районе Песок, Авдеевки и Невельского. С наступлением ночи террористы значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. Боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов 120 и 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Во время обстрелов боевики выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки. Одна из мин взорвалась рядом с домом по улице Тургенева. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также припаркованную неподалеку машину.

Владельцы дома, 58-летняя женщина и ее 37-летний сын, не пострадали. По улице Тургенева, осколками мины была ранена 48-летнюю женщина. Врачи скорой помощи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Пострадавшей оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Луганское направление. Боевики в очередной раз обстреляли ВСУ в районе Новотошковского из минометов 120 и 82 мм.

Позже пророссийские наемники открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастье. Обстрелы со стороны террористов были зафиксированы вблизи Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

13 июня начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины Александр Лабунець сообщил, что с начала войны России против Украины при выполнении долга погибли 38 военных медиков, более 200 получили ранения.

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