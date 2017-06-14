ОБСЕ недалеко от Мариуполя зафиксировала танки боевиков

По данным ОБСЕ, пророссийские наемники разместили БМП, танки, бронетранспортеры в 23 км от Мариуполя

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала танки боевиков недалеко от Мариуполя. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Патруль миссии видели один MT-ЛБ, одну бронированную машину (типа БМП) и свежие следы танка (T-72) в селе Пикузы (бывшее Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.), а также один бронетранспортер (типа MT-ЛБ) возле Заиченко.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия также обнаружил один МТ-ЛБ террористов вблизи села Смелое (31 км к северо-западу от Луганска).

Недалеко от Сокольников беспилотник зафиксировал новую сеть траншей, укрепленных блиндажами через каждые 10 м, одну БМП-2 и еще четыре бронированные машины типа БМП.

13 июня сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала применение боевиками Градов в Кадиевке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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