66-й конвой Путина увезет в РФ более 30 тел наемников - разведка

В настоящее время в моргах на оккупированной территории Луганской области находится более 30 тел россиян, воевавших на стороне террористов ЛНР

Российское оккупационное командование продолжает скрывать потери личного состава. В настоящее время в моргах на оккупированной территории Луганской области находится более 30 тел российских наемников, которые будут отправлены на территорию России транспортом очередного так называемого 66-го гуманитарного конвоя. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, углубление бюджетных проблем в РФ приводит к сокращению объемов финансирования на содержание временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому введены существенные ограничения на выплаты денежных надбавок за выполнение "боевых задач" рядового и сержантского состава, что вызвало возмущение и протесты среди боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР. В частности, боевики из так называемой морской пехоты (Новоазовск), которым отменили денежные надбавки, отказываются выполнять задачи, связанные с риском для жизни и здоровья.

В ГУР отметили, что в штабы боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР подано распоряжение по активизации работы по налаживанию "шефской помощи". Для этого главарям подразделений рекомендовано усилить работу по установлению дружественных связей с представителями российских и местных бизнес-структур, политических и общественных организаций, национальных и этнических движений (сообществ), которых будут приглашать для встреч с боевиками. Главарей обязали предусмотреть порядок мотивации "шефов" для дальнейшего сотрудничества, а наиболее активных поощрять грамотами и специальными отличиями.

Ранее сегодня сообщалось, что утром Россия осуществила оформление 66-го так называемого гуманитарного конвоя для террористов ЛНР/ДНР.

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