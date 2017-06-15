В Черкассах задержали пропагандиста: призывал к захвату власти

Задержанный администрировал несколько антиукраинских групп под вымышленными именами, сообщили в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Черкасс, который распространял в соцсетях антиукраинские материалы и призвал к вооруженному захвату власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители заявили, что мужчина администрировал несколько антиукраинских групп под вымышленными именами, в которых призывал к вооруженному устранению власти и к захвату административных зданий областных и местных госучреждений в различных городах Украины.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника изъята компьютерная технику и мобильные устройства с доказательствами антиукраинской деятельности.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти).

23 мая 2017 года суд в Харькове признал виновным 69-летнего лидера движения "Юго-Восток" в организации массовых беспорядков и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

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