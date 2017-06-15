ОБСЕ заявила об эскалации в Донбассе: 1200 взрывов за неделю

По данным ОБСЕ, больше всего взрывов произошло в Луганской области на минувшей неделе

На минувшей неделе отмечалось ухудшение ситуации в вопросе безопасности в Донбассе. Об этом заявил на брифинге сегодня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, на 75% стало больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с позапрошлой неделей.

Он подчеркнул, что стороны чаще использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями

"ОБСЕ зафиксировала более 1200 взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе РСЗО", - сказал Хуг, уточнив, что на позапрошлой неделе было зафиксировано только 191 взрыв.

Больше всего взрывов произошло в Луганской области: Крымское и Желобок - 65%, Золотое, Первомайск - 30%.

Хуг добавил, что на прошлой неделе были ранены 11 мирных жителей: восемь мужчин, двое женщин и 15-летний ребенок.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала шесть тысяч нарушений режима тишины за неделю

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.