Боевики 20 раз нарушили режим тишины за день - штаб

Террористы обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм

В зоне АТО в течение этого дня потерь среди украинских военных в результате боевых действий нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня из артиллерии,.

Террористы из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела были повреждены несколько домов. У Павлополя боевики били из 120-мм минометов.

А вблизи Красногоровки боевики днем ​​применяли минометы калибра 82 мм. Пророссийские наемники продолжают прибегать к вооруженным провокациям против украинских военных в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки и Чермалык.

Они обстреливали ВСУ из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Еще до рассвета из временно оккупированной Горловки террористы провели обстрел ВСУ вблизи поселка Южное из артиллерии калибра 122 мм. В то же время боевики обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм.

Во второй половине дня под огнем противника из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции сил АТО неподалеку Новолуганского.

По Верхнеторецкому, а также в районе Каменки и в южном пригороде Авдеевки бовеики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

Луганское направление. Террористы несколько снизили свою активность. Ночью они пытались спровоцировать военных сил АТО в районе Новозвановки, обстреливая их из стрелкового оружия. Боевики били из ручных противотанковых гранатометов близ поселка Малиновое.

Днем они совершили обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по одному из пунктов вблизи Катериновки.

15 июня утром боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки с использованием запрещенных минскими договоренностями реактивных систем залпового огня Партизан.

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