ГПУ подозревает чиновников Укрзалізниці в финансировании боевиков

По данным правоохранителей, ряд компаний и должностных лиц Укрзалізниці организовали поставку продукции захваченных террористами предприятий

Главная военная прокуратура в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258-5 УК подозревает ряд чиновников ПАО Укрзалізниця в финансировании подконтрольных Кремлю террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



По данным правоохранителей, ряд коммерческих компаний и должностных лиц Укрзалізниці организовали поставку для нужд железной дороги продукции предприятий, расположенных во временно оккупированных районах Донбасса. При этом госсредства выводились в так называемые бюджеты фейковых республик путем оплаты через ряд фиктивных предприятий.









В ГПУ также отмечают, что указанные лица "в соучастии и в интересах РФ", являясь представителями предприятий государства-агрессора, в том числе находящейся под украинскими санкциями Федеральной грузовой компании, при содействии должностных лиц Укрзалізниці уменьшили тарифы для российских компаний при заключении договоров транзитных ж/д перевозок по Украине.









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В Генпрокуратуре сообщили, что с целью сбора доказательств проведено 28 одновременных обысков жилья и помещений предприятий, в том числе Укрзалізниці, в ходе которых были изъяты документы и наличные.

13 июня 2017 года сообщалось, что в Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который финансировал боевиков в Донбассе.

Фото: gp.gov.ua



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