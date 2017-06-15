В Донецкой области водовод заработал на полную мощность
Сегодня пуско-наладочные работы на Юго-Донбасском водоводе были завершены. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.
"Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой жителей Донбасса. Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона", - отмечается в сообщении.
8 июня сообщалось, что боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
-
вчера
18:01
-
вчера
17:20
-
вчера
17:06
Новости партнеров
- 62594
- 45314
- 23972
- 21293
- 15492