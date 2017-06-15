В Донецкой области водовод заработал на полную мощность

Насосная станция первого подъема водовода работает на полную мощность после обстрела боевиками 8 июня 2017 года

Сегодня пуско-наладочные работы на Юго-Донбасском водоводе были завершены. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

"Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой жителей Донбасса. Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона", - отмечается в сообщении.

8 июня сообщалось, что боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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