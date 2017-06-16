ОБСЕ сообщила о передвижении боевых машин пехоты боевиков

Пророссийские наемники отказали ОБСЕ в доступе к сооружению в месте хранения вооружения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали боевые бронированные машины боевиков в пределах зоны безопасности в Донбассе. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

Беспилотник миссии зафиксировал две боевые машины пехоты, предположительно БМП-1, в оккупированном селе Долгое (22 км к северо-западу от Луганска, - ред.).

Кроме того, наблюдатели видели две самоходные гаубицы, 2С1 Гвоздика.

"Команда СММ также зафиксировала, что одно из таких мест хранения по-прежнему не использовалось", - отметили в пресс-службе.

Террористы также отказали СММ в доступе к сооружению в месте хранения вооружения.

ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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