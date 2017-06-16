Боевики в оккупированной Горловке выращивают коноплю - ИС
Боевики в оккупированной Горловке массово выращивают коноплю. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
В сообщении отмечается. что пользуясь тем, что в некоторых районах Горловки основная часть жителей выехала, террористы организовали массовый процесс выращивания конопли на "плантациях" (основные "плантации" - в северной и северо-восточной части города).
Пророссийские наемники также привлекли местных бомжей.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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