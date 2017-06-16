С начала суток в Донбассе погиб один украинский военный - штаб

Боевики продолжают использовать виды вооружения, которые запрещены минскими соглашениями

С начала суток по состоянию на 18:00 16 июня гибридная армия РФ 18 раз открывала огонь по подразделениям Вооруженных сил. В результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики продолжают использовать виды вооружения, которые запрещены минскими соглашениями.

На приморском направлении подконтрольные России вооруженные банды чаще всего нарушали режим прекращения огня. В частности, после обеда противник из минометов калибра 120 мм обстрелял оборонительные укрепления ВСУ вблизи Богдановки.

Позже боевики совершили обстрел позиций украинских военных неподалеку Крансногоровки из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в течение дня захватчики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно били по опорным пунктам сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя и Чермалыка.

На донецком направлении самой напряженной точкой остается южный пригород Авдеевки. Здесь оккупанты сразу после обеда вели огонь по позициям сил АТО из танков, несколько позже - из 120-мм минометов. Возле Каменки противник применял против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы, а из окрестностей временно оккупированного Донецкая российские наемники, используя гранатометы различных модификаций, вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Песков.

На луганском направлении сегодня зафиксировано меньше вражеских вооруженных провокаций. Еще утром боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских воинов вблизи Новотошковского. Там же по украинским военнослужащим вел огонь вражеский снайпер. В районе Крымского незаконные вооруженные формирования применяли противотанковый ракетный комплекс.

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