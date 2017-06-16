В Волынской области изъяли "черную кассу" таможенников: фото

Правоохранители задержали сотрудников таможни по подозрению в "крышевании" контрабанды

Прокуратура Волынской области совместно с сотрудниками областного Управления защиты экономики обнаружили и изъяли "черную кассу" таможни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"У оперативников была информация, что существует так называемая "черная касса" - средства, которые таможенники собирали с граждан в качестве "благодарности"... Правоохранители установили место хранения денег. Также они собрали достаточно доказательств, указывающих, что эти средства получены работниками таможни незаконным способом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители изъяли во время обысков $90 тысяч, 290 тысяч гривен, более 11 тонн спирта и неучтенную древесину.











Фото: npu.gov.ua

Таможенники подозреваются в том, что системно получали деньги за перемещение транспорта и товаров через госграницу. Подозреваемые были задержаны во время получения взятки.

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