ООН: 750 тыс детей в Донбассе могут лишиться чистой питьевой воды

Отсутствие чистой питьевой воды грозит вспышкой инфекций, подчеркивают в ЮНИСЕФ

Почти 750 тыс детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды в результате вооруженных столкновений в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры. Такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний. Об этом предупредила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, передает Центр новостей ООН.

На этой неделе из-за эскалации вооруженных столкновений и, в частности, обстрелов были повреждены две станции по очистке воды Южнодонбасского водопровода. В результате примерно 400 тыс человек, включая 104 тыс детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде.

В четверг вечером бригаде ремонтников удалось восстановить разрушенную систему водоснабжения.

По словам представителя ЮНИСЕФ, около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.

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