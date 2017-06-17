Донецкая область: 4 районам спустя неделю возобновили подачу воды

К водоснабжению подключены жители Покровского, Марьинского, Волновахского, Добропольского районов, а также населенных пунктов Селидовского горсовета

В Донецкой области возобновлено централизованное водоснабжение четырех районов, которое было прекращено из-за остановки насосной станции Юго-Донбасского водовода, обесточенной в результате обстрела боевиков 10 июня. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 07:00 17 июня к централизованному водоснабжению подключено население Покровского, Марьинского, Волновахского, Добропольского районов и населенные пункты Селидовского городского совета", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что в еще одном населенном пункте - пгт Александровка - ожидается заполнение водой запасных резервуаров.

8 июня 2017 года насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водовода была обесточена в результате обстрела подконтрольных Кремлю боевиков. 10 июня электроснабжение было восстановлено, однако в тот же день станция вновь лишилась электричества из-за возобновления боевых действий.

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