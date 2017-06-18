Сутки в АТО обострилась: ранены пятеро украинских военных

Боевики 66 раз нарушили режим тишины в Донбассе

В результате боевых действий за прошедшие сутки пятеро бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Пророссийские наемники 66 раз использовали оружие против украинских военных.

Почти треть этих нарушений зафиксирована с применением боевикам тяжелого артиллерийского вооружения.

Приморское направление. 28 раз в течение вчерашнего дня противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО на этом участке линии соприкосновения. Под вражеский огонь из 120-мм минометов вчера попали позиции ВСУ в районе Гранитного, Чермалык и Широкино.

Также по позициям ВСУ в Широкино оккупанты били из танка. Кроме того, по украинским военным, которые держат оборону у Новоселовки Вторая, ориентировочно из временно оккупированной Григоривки террористы выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц.

Из гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчук, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.

Вчера, около 18:00, российские наемники из минометов, которые запрещены минскими договоренностями, обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское, недалеко Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской.

Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений. Обошлось без жертв среди местного населения.

Донецкое направление. Из 152-мм артиллерийских систем террористы обстреляли силы АТО в районе Авдеевки и участок территории неподалеку Калиновое. В течение дня и вечером боевики неоднократно вели огонь по ВСУ в Авдеевке из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под минометным огнем вчера оказались украинские позиции у Новгородского.

Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецком Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганское.

Там оккупанты использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении зафиксировано17 вражеских вооруженных провокаций.

Луганское направление. Здесь зафиксировано 21 факт использования боевиками оружия против украинских военных. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда украинские позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали позиции ВСУ вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. Из вооружения БМП, пророссийские наемники вчера несколько раз били по украинским военным, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки.

Боевики в течение субботы, 17 июня, 22 раза применяли оружие против украинских военнослужащих в Донбассе, в том числе девять раз вели огонь из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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