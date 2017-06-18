Боевики игнорируют ОБСЕ в Станице Луганской

В Луганской области ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов

Боевики террористической организации ЛНР отказались от общения с наблюдателями Специальной мониторинговой мисс ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Осуществляя мониторинг на участке разведения в районе Станицы Луганской, наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 3-5 км к западо-северо-западу по оценке, за пределами участка разведения. Вооруженные члены боевики, пребывавшие на различных позициях в районе моста в Станице Луганской, отказались от беседы с командой СММ", - отметили в пресс-службе.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов.

Патрулируя приблизительно в 700 м к северо-западу от оккупированного поселка Врубовский (22 км к юго-западу от Луганска), ОБСЕ слышала 19 взрывов, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов в 8 км к юго-юго-востоку.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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