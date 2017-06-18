ГУР: Боевикам оформляли фиктивные справки для выплат пособия
Российское оккупационное командование на территории Донецкой и Луганской областей под давлением растущего недовольства боевиков было вынуждено начать выплату денежного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
По данным ГУР, большинство террористов не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег (пребывание в составе передовых подразделений не менее 30 дней).
Также раскрыты многочисленные факты мошенничества, когда кремлевские марионетки оформляли фиктивные справки лицам, которые вообще не находились на передовых позициях.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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