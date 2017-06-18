ГУР: Боевикам оформляли фиктивные справки для выплат пособия

По данным украинской разведки, некоторым пророссийскам наемникам оформляли фиктивные справки, когда они вообще не находились на передовых позициях

Российское оккупационное командование на территории Донецкой и Луганской областей под давлением растущего недовольства боевиков было вынуждено начать выплату денежного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным ГУР, большинство террористов не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег (пребывание в составе передовых подразделений не менее 30 дней).

Также раскрыты многочисленные факты мошенничества, когда кремлевские марионетки оформляли фиктивные справки лицам, которые вообще не находились на передовых позициях.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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