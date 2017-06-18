Боевики обстреляли Авдеевку из танков - Минобороны

По Авдеевской промзоне и Новгородскому террористы выпустили также 20 мин

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, ранения бойцы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Крымском, районе Авдеевки и в Зайцево.

На луганском направлении продолжается противостояние вдоль всей линии фронта, причем горячее всего в районе Бахмутской трассы и вблизи Попасной.

Вчера, начиная с обеда и до позднего вечера, на этих боевики применяли минометы. "Каждый из таких эпизодов использования боевиками запрещенного вооружения (а всего их состоялось более 10) сопровождался открытием огня из гранатометов, пулеметов а также бронетехники", - отметил Мотузяник.

По его словам, по два обстрела со стороны боевиков произошло вблизи Счастье и в Станицы Луганской. Один из них, в Старом Айдаре, недалеко Счастье, был минометным.

В общем оккупанты нарушали режим тишины на луганском направлении 21 раз, из которых 12 - с использованием минометов.

На донецком направлении вчерашние сутки началась массированным вражеским танково-артиллерийским обстрелом позиций ВСУ в Авдеевке. Около 01:00 оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов по украинским позициям в районе Светлодарской дуги.

После этого, до самого конца суток, тяжелого вооружения боевики практически не применяли на донецком направлении.

"Исключениями были случаи применения оккупантами минометов в Авдеевский промзоне и в Новгородском, где террористы выпустили более 20 мин. Зато вчера противник часто прибегал к вооруженным провокациям - стреляли боевики из легкого вооружения по всей линии фронта за исключением района Донецкого аэропорта", - сказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении оккупанты продолжают широко применять тяжелое вооружение, в том числе обстреливая жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Вчера в 17:40 боевики из минометов обстреляли село Бердянское неподалеку Мариуполя.

В Широкино во второй половине суток боевики проводили краткосрочные минометные обстрелы, а также трижды выстрелили из танка. Случаи применения легкого вооружения боевиками против ВСУ вчера фиксировались на линии фронта от Красногоровки до крайнего юга направлении.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, семь из которых из тяжелого вооружения.

Боевики террористической организации ЛНР отказались от общения с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

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