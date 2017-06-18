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Под Горловкой на мине подорвался грузовик с гражданскими - ОБСЕ

18.06.2017 23:32
Грузовик подорвался на противотанковой мине, на том месте позже обнаружили еще шесть мин
Под Горловкой на мине подорвался грузовик с гражданскими - ОБСЕ

Около населенного пункта Байрак недалеко от Горловки на временно оккупированной территории на мине подорвался грузовик. Об этом сообщается  в отчете ОБСЕ. 

Наблюдатели поговорили с 55-летней женщиной, которая вместе с мужем ехала в грузовике. По ее словам, инцидент произошел 12 июня. 

У женщины травмировано левое плечо, а у мужа легкие травмы головы.

В Горловке наблюдателям сообщили, что машина подорвалась на противотанковой мине. На месте потом обнаружили и обезвредили шесть мин.

В мае под Талаковкой Донецкой области трактор при выполнении сельскохозяйственных работ подорвался на мине. Трактор получил механические повреждения, тракторист - легкую контузию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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