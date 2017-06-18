Под Горловкой на мине подорвался грузовик с гражданскими - ОБСЕ

Грузовик подорвался на противотанковой мине, на том месте позже обнаружили еще шесть мин

Около населенного пункта Байрак недалеко от Горловки на временно оккупированной территории на мине подорвался грузовик. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.



Наблюдатели поговорили с 55-летней женщиной, которая вместе с мужем ехала в грузовике. По ее словам, инцидент произошел 12 июня.



У женщины травмировано левое плечо, а у мужа легкие травмы головы.



В Горловке наблюдателям сообщили, что машина подорвалась на противотанковой мине. На месте потом обнаружили и обезвредили шесть мин.

В мае под Талаковкой Донецкой области трактор при выполнении сельскохозяйственных работ подорвался на мине. Трактор получил механические повреждения, тракторист - легкую контузию.



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