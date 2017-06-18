Под Горловкой на мине подорвался грузовик с гражданскими - ОБСЕ
Около населенного пункта Байрак недалеко от Горловки на временно оккупированной территории на мине подорвался грузовик. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.
Наблюдатели поговорили с 55-летней женщиной, которая вместе с мужем ехала в грузовике. По ее словам, инцидент произошел 12 июня.
У женщины травмировано левое плечо, а у мужа легкие травмы головы.
В Горловке наблюдателям сообщили, что машина подорвалась на противотанковой мине. На месте потом обнаружили и обезвредили шесть мин.
В мае под Талаковкой Донецкой области трактор при выполнении сельскохозяйственных работ подорвался на мине. Трактор получил механические повреждения, тракторист - легкую контузию.
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