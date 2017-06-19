ОБСЕ сообщила о взрывах и обстреле боевиками Авдеевки

Наблюдатели отмечают эскалацию ситуации в Авдеевке на прошлой неделе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение двух дней зафиксировала более 30 взрывов районе Авдеевки. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

Вечером 15 июня камера СММ зафиксировала 22 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии около 3 км к востоко-северо-востоку и 4 снаряда с севера на юг.

На следующий день этой камерой было зафиксировано семь взрывов, оцененных как разрывы снарядов, и 3 взрыва в воздухе в 3-4 км к востоко-юго-востоку.

"16 июня, патрулируя в Авдеевке на протяжении около шести часов, команда миссии слышала четыре взрыва неопределенного происхождения в 2-4 км к юго-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

Со своей позиции в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) в течение приблизительно шести часов члены патруля СММ слышали 14 взрывов неопределенного происхождения в 3-6 км к западу и западо-северо-западу, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 2-5 км к северо-западу и западу.

18 июня сообщалось, что боевики обстреляли Авдеевку из танков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.