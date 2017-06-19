ОБСЕ сообщила о взрывах и обстреле боевиками Авдеевки
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение двух дней зафиксировала более 30 взрывов районе Авдеевки. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.
Вечером 15 июня камера СММ зафиксировала 22 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии около 3 км к востоко-северо-востоку и 4 снаряда с севера на юг.
На следующий день этой камерой было зафиксировано семь взрывов, оцененных как разрывы снарядов, и 3 взрыва в воздухе в 3-4 км к востоко-юго-востоку.
"16 июня, патрулируя в Авдеевке на протяжении около шести часов, команда миссии слышала четыре взрыва неопределенного происхождения в 2-4 км к юго-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.
Со своей позиции в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) в течение приблизительно шести часов члены патруля СММ слышали 14 взрывов неопределенного происхождения в 3-6 км к западу и западо-северо-западу, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 2-5 км к северо-западу и западу.
18 июня сообщалось, что боевики обстреляли Авдеевку из танков.
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