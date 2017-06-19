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В Донецкой области неизвестные пытались взорвать подстанцию: фото

19.06.2017 10:08
По данным полиции, взрывное устройство было установлено под забором
В Донецкой области неизвестные пытались взорвать подстанцию: фото
Фото: police.dn.ua

Сегодня ночью неизвестные пытались подорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию ​​и село Сергеевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором.

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"Повреждение имеет только забор. Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается", - отметили в пресс-службе.

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Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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