В Донецкой области неизвестные пытались взорвать подстанцию: фото
Сегодня ночью неизвестные пытались подорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором.
"Повреждение имеет только забор. Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается", - отметили в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции.
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