В Горловке боевики разворовали запчасти из России - разведка

Из-за хищений большая часть колесной техники местной группировки находится в неисправном состоянии, отмечают в ГУР

Во временно оккупированной Горловке подконтрольные Кремлю боевики разворовали запчасти, переданные из России. Об этом сообщается в Facebook-сводке Главного управления разведки Министерства обороны.



Как отмечают в ГУР, российские кураторы бандформирований из Центра территориальных войск приказали главарям террористов лично проводить "внезапные проверки состояния дел" в подчиненных им группировках, в первую очередь в предвыходные и выходные дни. По данным разведки, это связано с "неудовлетворительным уровнем боеготовности" кремлевских наемников.



Во временно оккупированной Горловке "проверка" выявила "многочисленные факты" разворовывания боевиками переданных из РФ ремонтных комплектов и запчастей. Вследствие хищений большая часть колесной техники местной группировки находится в неисправном состоянии, а текущий ремонт автомобилей транспортной группы террористы, как правило, проводят "за свой счет".

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Также в бандформировании фейковой морской пехоты в Новоазовске были выявлены факты "незаконного списания" большого количества горюче-смазочных материалов и хищения горючего почти в каждом втором автомобиле из проверенных, сообщают в ГУР.

18 июня 2017 года разведка сообщала, что в ОРДЛО российские кураторы под давлением растущего недовольства боевиков были вынуждены начать выплату "денежного обеспечения".



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